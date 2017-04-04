Харьков, Украина, 5 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум.

Однажды, разбирая экспонаты в ленинградской Кунсткамере, молодой лингвист Юрий Кнорозов случайно нашел статью о письменности индейцев майя. В статье утверждалось, что расшифровать эту письменность не удастся никому и никогда. О его потрясшем весь научный мир пути к выдающемуся открытию рассказывает корреспондент ИА REGNUM, кандидат филологических наук Елена Ковачич.

Юрий Валентинович Кнорозов

Основной проблемой для исследователя письменности майя была крайняя ограниченность источников. Даже в самой Мексике после костров испанских колонизаторов уцелело только три манускрипта, и те не было физической возможности увидеть.

Источниками Кнорозова стали средневековые книги «Кодексы майя» и «Сообщение о делах в Юкатане». Именно изучая эти книги, Кнорозов сделал предположение, которое позволило в дальнейшем прочитать то, о чем говорили загадочные письмена.

Категорическое несогласие с его теорией выразил американский исследователь Томпсон, обосновывавший свою гипотезу о том, что записи майя в принципе нельзя прочитать, как мы читаем привычную нам книгу.

Пока шла бурная полемика между двумя учеными, Кнорозов изложил свои соображения в кандидатской диссертации. Защитив ее, он получил сразу степень доктора наук, и было за что: его теория снимала вековую завесу неразрешимой тайны с письмен майя. А вскоре его правоту вынуждены были признать и американские специалисты.

В Мексике же Кнорозову довелось побывать намного позже: через двадцать лет. Там из рук главы государства он получил высшую награду для иностранца — орден Ацтекского орла.

Читайте историю расшифровки письменности майя здесь: Как советский лингвист заставил говорить немую цивилизацию

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