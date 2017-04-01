Минск, 1 апреля, 2017, 12:04 — ИА Регнум.



President.gov.by Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил обращение к гражданам Белоруссии и Российской Федерации в связи с Днем единения народов Союзного государства. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В своем обращении Лукашенко отметил, что преимущества союзной интеграции неоспоримы. «Мы вместе вносим большой вклад в обеспечение социальных гарантий и равенства прав белорусов и россиян, а также углубление двусторонних гуманитарных связей», — считает Лукашенко.

Белорусский президент считает, что за короткий отрезок времени союзный проект раскрыл огромный созидательный потенциал для дальнейшего развития экономики Белоруссии и России.

При этом белорусский президент подчеркнул, что масштаб достижений не должен восприниматься как данность. «Различного рода испытания на прочность обнаруживают их хрупкость. Поэтому совместными усилиями мы сможем эффективно преодолеть трудности, которые диктует нам мировая повестка дня, открыть новые возможности для подъёма национальных экономик, повышения благосостояния наших народов и государств», — сказано в обращении президента Белоруссии.