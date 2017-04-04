Астана, 5 апреля, 2017, 01:31 — ИА Регнум.

На фоне разговоров о восстановлении Центрально-азиатского союза более перспективным выглядит тесное сотрудничество в паре Казахстан — Узбекистан, считает постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов на основании информации МИД Казахстана, Национального банка РК и Международного торгового центра.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Казахстана

По мнению эксперта, эти две страны обладают весомым потенциалом взаимодействия в самых разных сферах, включая политическую, торгово-экономическую, транспортную и транзитную, культурно-гуманитарную и природоохранную.

Еще во времена СССР стало заметным не конкурирующее, а взаимодополняющее влияние экономик Казахстана и Узбекистана. Две эти соседние страны способны получать выгоды от развития друг друга, а значит, в интересах каждой — не ослаблять другую, а помогать ей. При этом экономическое сотрудничество предлагает многие возможности, которые все еще остаются нереализованными.

Очень важно, что сотрудничество Казахстана и Узбекистана снизит напряженность в регионе без стороннего вмешательства. Тем важнее двум соседям наладить отношения по основным линиям взаимодействия.

Подробнее узнайте из материала: Неиспользованный потенциал сотрудничества Казахстана и Узбекистана: обзор

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