Киев, 5 апреля, 2017, 01:10 — ИА Регнум. Хорошо известно: что бы ни случилось на Украине, Киев всегда знает виноватого. Это очень удобная позиция: не надо тратить и без того скудные ресурсы на расследования — раз, можно непрестанно подбрасывать дрова в топку информвойны — два, и, наконец, западным партнерам будет приятно — три.

Global Panorama Пётр Порошенко

Когда в ночь с 28 на 29 марта подверглось обстрелу консульство Польши в Луцке, национальная служба безопасности Украины с готовностью назвала виновника: конечно же, бесконечно длинную руку Кремля. Обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин уверен, что причина такого подхода украинских властей — в неумении управлять чем бы то ни было.

Задача управления состоит не в том, чтобы свергнуть ослабленного противника, а в том, чтобы стабилизировать территорию. И умение думать наперед, способность иметь представление о реальном положении дел, навыки координирования многочисленных составляющих системы и анализа ее взаимосвязей здесь являются определяющими. А это как раз то, что майданная власть не умеет.

Понятно, что Украине выгодно выставлять себя жертвой, а Россию — кровожадным тираном. Но почему-то, именно наблюдая за антироссийскими метаниями официального Киева, понимаешь геополитический смысл поговорки «на обиженных воду возят». Ибо раз ты такой слабый, несостоявшийся и безответный — то шел бы ты на черновую работу, в рядах господ тебе делать нечего. Впрочем, это на мировой арене, а чем грозит вопиющая некомпетентность руководства во внутренней политике? Как скажется беспомощная неумелость украинских властей на гражданах Украины?

Читайте статью: «Мы здесь не власть»: Украина оккупирована «рукой Кремля»

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