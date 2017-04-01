Ереван, 1 апреля, 2017, 11:29 — ИА Регнум. В Армении завершилась агитация к парламентским выборам, которые пройдут 2 апреля. Сегодня в стране «день тишины».

Photolure Здание парламента Армении

2 апреля с 08.00 до 20.00 по местному времени (с 07.00 до 19.00 мск) на территории страны будут открыто 2009 избирательных участков, голосование за пределами Армении при этом не предусмотрено.

Читайте также: Армения: борьба денег, кланов и дешёвый предвыборный популизм

Выборы впервые проводятся исключительно по пропорциональной системе (по партийным спискам). Однако также впервые будет применено голосование по так называемым территориальным спискам.

Избранному 2 апреля Национальному Собранию Армении VI созыва в 2018 году перейдут основные властные полномочия. Согласно принятой на референдуме в декабре 2015 года новой Конституции страны, в 2018 году Армения полностью перейдёт на парламентскую форму правления. Президентские выборы больше проводится не будут.

Читайте также: Выборы в Армении: Саргсян расставил фигуры и определил правила игры

В голосовании примут участие 9 партий и блоков. В списки избирателей внесены 2.564.195 человек. По неофициальным данным в страны проживают не более 1.8−2 млн человек.

Для прохождения в парламент партии должны набрать минимум 5% голосов от принявших участие в голосовании, блокам необходимо преодолеть 7% барьер. Порога явки на выборах не предусмотрено.

Читайте также: Их будет 9: Армения взяла курс на парламентские выборы

Все новости по сюжету «Парламентские выборы в Армении»