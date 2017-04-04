Пекин, 5 апреля, 2017, 01:01 — ИА Регнум.

В попытке принудить Южную Корею отказаться от установки систем ПРО США THAAD Китай использовал комплекс различных мер: от культурного до экономического давления — и продолжает настаивать. Причем некоторые действия вызывают снисходительную усмешку, если не знать подоплеки. О ситуации вокруг размещения THAAD на Корейском полуострове рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Максим Исаев.

walter688 Пекин

И США, и Южная Корея уже выходили на связь с руководством Китая, доказывая, что принимают во внимание его беспокойство. Однако руководство КНР ожидает от своего соседа перемены решения по ПРО, при этом без явного вреда для отношений. В решении этого щекотливого вопроса официальный Пекин пытается демонстрировать свою невовлеченность, проводя нужные действия через неправительственные субъекты.

И хотя всю интригу можно было бы предать огласке, внутри КНР вполне можно представить эту игру в непричастность властей в виде выражения недовольства китайцев фактом окружения их Вашингтоном и его маленькими, но территориально близкими Китаю друзьями.

А такие страны, как, например, Россия и государства Ближнего Востока, имеющие к Америке запас недоверия, могут и поверить Китаю, и использовать его доводы в собственных целях. Что же касается прессы Южной Кореи, то она все чаще ставит вопросы, касающиеся не собственно ПРО, а о глубине влияния Китая на внешнюю политику Южной Кореи и суверенитет Сеула.

Узнайте подробности в материале: The National Interest: Вопрос о THAAD в Южной Корее стал политическим

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