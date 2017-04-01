Трамп забыл подписать указы
Вашингтон, 1 апреля, 2017, 11:36 — ИА Регнум.
Президент США Дональд Трамп покинул церемонию объявления исполнительных указов раньше времени, даже не подписав необходимые документы. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает The Hill.
Сообщается, что на стандартной церемонии в Белом доме должны были быть подписаны указы, касающиеся мировой торговли. Вступительное слово сделал вице-президент США Майкл Пенс.
Затем Трамп должен был произнести речь и собственно подписать свои указы. Однако президент сказал лишь короткую реплику о том, что «серьёзные результаты будут видны очень скоро» и покинул Овальный кабинет.
Вице-президент Пенс забрал со стола Резолют неподписанные указы и поспешил за Трампом.
Издание указывает, что Трамп покинул комнату после вопроса журналиста о бывшем советнике по национальной безопасности Майкле Флинне.