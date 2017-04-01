Лукашенко поздравил президента РФ с Днем единения народов двух стран
Минск, 1 апреля, 2017, 11:35 — ИА Регнум.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем единения народов России и Белоруссии. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
«Этот знаменательный праздник символизирует крепкие исторические связи и общность интересов наших народов. У Союзного государства есть прочная основа — богатое духовное и культурное наследие, огромный экономический потенциал сотрудничества», — сказано в поздравительной телеграмме Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что совместными усилиями стороны продолжат союзное строительство и развитие интеграционных процессов на принципах равноправия и взаимного доверия.
«Именно этого ожидают от нас миллионы граждан Белоруссии и России», — подчеркнул Лукашенко.
Напомним, 3 апреля Лукашенко должен прилететь в Санкт-Петербург, где он проведет встречу с президентом Путиным.
Отношения между Россией и Белоруссией далеко не безоблачны. Минск отказывается платить установленную цену за российский газ. Долг превысил уже $700 млн и погашать его белорусская сторона отказывается.