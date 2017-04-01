Токио, 1 апреля, 2017, 10:18 — ИА Регнум.



Флаг Японии

Криптовалюта, в том числе биткоин, получила в Японии статус платежного средства в соответствии с принятым ранее парламентом страны законом о валютном регулировании. Об этом сегодня, 1 апреля, пишет газета Nikkei.

В законе четко прописано, что криптовалюта выполняет функцию именно валюты, а официальной денежной единицей является только иена.

При этом в законодательстве Японии остаются пробелы, касающиеся налогообложения и учета проводимых операций с использованием виртуальной валюты.

Ожидается, что японский Совет по аудиторским стандартам сможет подготовить единый свод правил на этот счет через полгода.

Напомним, Биткоин — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую расчётную единицу и одноимённый протокол передачи данных. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы. Биткойны могут использоваться для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. Обмен на обычные валюты происходит через онлайн-сервис обмена цифровых валют, другие платёжные системы или обменные пункты.

В России криптовалюты запрещены.