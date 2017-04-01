Тбилиси, 1 апреля, 2017, 09:17 — ИА Регнум.



Jaqeli Георгий Маргвелашвили

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призывает парламент к проведению дебатов во время своего ежегодного выступления с отчетом перед грузинскими законодателями. Как сообщает сегодня, 1 апреля, ИА REGNUM, президент пояснил журналистам, что на фоне существующего в стране недостатка в политических дискуссиях именно парламент является тем местом, где должны звучать различные политические мнения.

«Когда мы говорим о функции парламента, я считаю, что парламент — это именно то место, где должны звучать различные политические взгляды, где обсуждаются различные политические темы. Это действительно необходимо грузинской политической культуре, и я буду рад, если эта традиция состоится, и в парламенте пройдут дебаты вокруг моего выступления», — заявил Георгий Маргвелашвили.

Представители парламентского большинства откликнулись на этот призыв и заявили о готовности к дебатам. Как заявила журналистам первый вице-спикер парламента Тамар Чугошвили, на этот раз после выступления президента пройдут дебаты, в ходе которых представителям фракций большинства и меньшинства будет предоставлено по 10 минут, членам остальных фракций — 15 минут.

Выступление президента с ежегодным отчетом в парламенте состоится 7 апреля. Следует отметить, что при правлении Михаила Саакашвили проведения дебатов после выступления президента в парламенте требовала оппозиция, но парламентское большинство, которое в тот период составляло «Единое национальное движение», на все требования отвечало отказом.