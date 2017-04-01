Вашингтон, 1 апреля, 2017, 09:21 — ИА Регнум.



Michael Vadon Иванка Трамп

Дочь президента США Иванка Трамп и её муж — главный советник президента Джаред Кушнер отчитались о доходах. Об этом сегодня, 1 апреля, пишет The New York Times со ссылкой на данные о финансовом состоянии сотрудников президентской администрации США.

Издание пишет, что согласно представленным данным, состояние Иванки Трамп и её супруга Джареда Кушнера оценивается в $740 млн.

Иванка Трамп сохраняет за собой долю в праве собственности на Trump International Hotel даже после того, как официально получила должность в администрации своего отца.

По данным американских СМИ, состояние всех членов администрации Дональда Трампа превышает $12 млрд. Это наивысший показатель за всю историю США.

Напомним, Иванка Трамп стала личным помощником президента США. Она получит доступ к секретной информации и кабинет в Белом доме. При этом Иванка отказалась получать заработную плату, так как это, по ей мнению, противоречит этическим нормам сотрудников Белого дома.

Это назначение вызвало очередную волну критики в адрес администрации Трампа. 45-го президента США обвиняют в фаворитизме, так как он раздает посты родственникам.