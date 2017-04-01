Тбилиси, 1 апреля, 2017, 09:12 — ИА Регнум. МИД Грузии осудил соглашение о вхождении воинских подразделений Южной Осетии в состав Вооруженных сил Российской Федерации, которое было подписано 31 марта. Как сообщает сегодня, 1 апреля, ИА REGNUM, в специальном заявлении грузинского внешнеполитического ведомства говорится, что эти «незаконные действия» являются продолжением процесса фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского района и «пренебрежением» фундаментальными нормами и принципами международного права.

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«Подобные провокационные действия Российской Федерации и однозначная агрессия против грузинского государства направлены на дестабилизацию ситуации в регионе и полное разрушение европейской системы безопасности. Этим путем Российская Федерация наносит серьезный урон Женевским международным переговорам и целенаправленно препятствует достижению прогресса в миротворческом процессе», — поясняют в министерстве.

На этом фоне особенно тревожным для официального Тбилиси является тот факт, что Россия по-прежнему отказывается от обязательства о неприменении силы и препятствует созданию в Абхазии и Южной Осетии международных механизмов безопасности. МИД Грузии призывает Россию отказаться от провокаций, выполнить все условия соглашения о прекращении огня и вывести свои войска с территории Грузии. Одновременно Тбилиси обращается к мировому сообществу и просит его принять меры и отреагировать на ситуацию, сложившуюся в «оккупированных регионах Грузии».