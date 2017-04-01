Ярославль, 1 апреля, 2017, 09:08 — ИА Регнум.

24 марта Владимир Путин вручил Премию президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2016 год детскому поэту из Ярославля Анастасии Орловой. Она стала первой из ярославских писателей в новейшей истории, кто получил премию такого уровня. Корреспондент ИА REGNUM встретился с ней и узнал, как экономист с красным дипломом стала одним из лучших детских поэтов страны.

Фото Игоря Ямщикова Анастасия Орлова

ИА REGNUM: Анастасия, для ярославцев факт получения премии вами стал во многом неожиданностью. И вообще, как мне кажется, в городе вас не очень-то и знают…

Я родилась в городе Волжский Волгоградской области, потом долго жила в Кызыле, Республика Тува, далее я окончила университет в городе Абакане, это Республика Хакасия, по семейным обстоятельствам мы переехали в Ярославль, где живем уже 8 лет. По образованию я экономист. Все, что написано мною, — написано в Ярославле.

ИА REGNUM: Экономика и стихи — вещи не очень-то совместимые. Почему такой поворот?

Я очень любила стихи с детства, очень много читала. Лет в 7 начала сочинять сама и записывать в тетрадку. Стихи все время были рядом, но сделать это своей профессией, поступить, например, в литинститут, мне в голову не приходило. В старших классах я не очень понимала, кто я и кем хочу быть. Поступила в экономический вуз, окончила его с красным дипломом. Работала бухгалтером, не очень долго. Я поняла, что это не совсем то, чем мне хочется заниматься. И вопрос, что мне делать, всегда был рядом. В это время я перестала писать стихи. И вот с рождением второго ребенка, когда ему было два года, стихи внезапно вернулись, я поняла, что могу и хочу писать для детей, и это именно то, чего мне не хватало в моей картине жизни. Нашелся недостающий пазл, я очень ясно поняла это, меня накрыло с головой. Когда я начала писать, я стала искать единомышленников, мне нужно было с кем-то поделиться, найти обратную связь. Для литературы важно, чтобы было сообщество, потому что на пустой почве ничего не произрастает.

ИА REGNUM: И это сообщество нашлось?

Я не знала, куда податься, и начала искать в интернете. Я наткнулась на стихи Елены Липатовой и влюбилась в них всей душой. Начала искать еще и обнаружила их на сайте «Стихи.Ру». И вот я тоже там зарегистрировалась. Этот сайт многие ругают, но в моей жизни он сыграл большую роль. Я нашла там замечательных поэтов и писателей Галину Дядину, Анну Игнатову, Наталию Волкову, Дмитрия Сиротина, Елену Ярышевскую, Евгению Ярцеву, Дину Бурачевскую. В то же время там публиковал свои остроумные стихи Николай Юрьевич Боровков, режиссер, драматург, он ставил спектакли в том числе и в ярославском кукольном театре. И вот однажды он отправил мои стихи Михаилу Яснову, Сергею Махотину и в журнал «Мурзилка». Все мне ответили. И тогда у меня завязалась переписка с Михаилом Ясновым. Мой любимый поэт, я бы назвала его главным попечителем поэтов, пишущих для детей. Он мой учитель, наставник, очень чуткий и деликатный, человек, которому я очень благодарна. Позже участвовала в семинарах для молодых писателей, которые организует фонд Филатова. А еще есть фестиваль «Молодые писатели вокруг Детгиза». По итогам фестиваля вышла моя самая первая книга «Яблочки-пятки».

ИА REGNUM: Первые детские стихи ты писала для своих детей?

Не могу сказать, что это был мой точный адресат. Все-таки я пишу во многом для себя. Но, конечно, дети запустили этот процесс.

ИА REGNUM: Какие были твои любимые поэты в детстве?

Очень любила Маршака, лучшие произведения Михалкова, Барто, Берестова, Олега Григорьева, Вадима Левина, Эмму Мошковскую. В девять лет в моей жизни появился журнал «Трамвай», он как-то радикально отличался от того, что было вокруг. Яркий, глянцевый, с потрясающими иллюстрациями! Большое чудо, что мама мне его тогда выписала. Тим Собакин, Андрей Усачев, Михаил Яснов, Сергей Белорусец, Олег Кургузов, Марина Вишневецкая явились мне оттуда! Потрясающе, что потом, когда я сама начала писать, я со всеми познакомилась. Кроме Олега Кургузова, к сожалению. Это так чудесно. А Игорь Олейников, который был художником в том журнале, проиллюстрировал потом две мои книги. Удивительный художник.

ИА REGNUM: Что ты хочешь донести своими стихами до читателей или они рождаются просто сами по себе и не несут какой-то сверхзадачи?

Это мои накопленные впечатления из детства, из жизни. То, что пишешь, — это само по себе большое счастье. А если это интересно кому-то еще — это же здорово! Пишу о том, что меня тревожит, беспокоит. Это, как коготочек, который скребет внутри.

ИА REGNUM: Литература для детей нужна сегодня? Потому что многие дети сегодня в интернете, в гаджетах, но не с книгой. Дети сегодня уже другие.

Не дети другие, родители другие. Дети не рождаются с гаджетами в руках, их дают им в руки родители. Гаджеты — это инструмент. Это как молоток — им можно гвозди забивать, а можно по голове кого-то стукнуть. Нужно учить правильно с ними обращаться. А детская книга будет жить долго. Потому что книжка, она живая. Потому что важно листать страницы, ощущать книгу, чувствовать, как она пахнет, рассматривать картинки. Для самого маленького ребенка это это ещё и очень близкое, интимное отношение с родителями — через книгу.

ИА REGNUM: Есть читательский отклик, который запомнился тебе больше всего?

Очень много сейчас пишут писем и знакомые люди, и совсем незнакомые, много слов благодарности. Очень смешной отклик получила на книжку «Это грузовик, а это прицеп»: «Настя, я замучилась читать одну и ту же книжку! Каждый день, три раза в день. Напиши, пожалуйста, уже продолжение. Спаси меня!» Мне кажется, это же просто здорово! Это же читатель родился! А продолжение написала, скоро выйдет.