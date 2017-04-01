Испания, 1 апреля, 2017, 08:45 — ИА Регнум.



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Довольно трагический случай произошел на Канарских островах 30 марта. Об этом сообщает портал The Local.

Инцидент произошел в северной части острова Тенерифе рядом с городом Пуэрто де Сантьяго.

Несколько человек купались в расположенном прямо на берегу природном бассейне, наполненном морской водой. В это время на море был сильный шторм, и в какой то момент бассейн накрыла мощная океанская волна.

Три человека не успели выбраться из бассейна и были унесены волной в море.

Местные спасатели начали поисковую операцию, в результате которой были обнаружены тела двоих погибших — 35-летнего мужчины и 60-летней женщины. Оба они являются гражданами Испании.

Ещё один отдыхающий числится пропавшим без вести. Его поиски продолжаются.

Большинство пляжей на острове сейчас закрыты из-за продолжающегося сильного шторма на море.