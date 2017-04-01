Вашингтон, 1 апреля, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк не мог обсуждать с бывшим советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генералом Майклом Флинном возможность снятия санкций с РФ. Такое заявление Песков сделал в интервью программе «Доброе утро, Америка!» на телеканале ABC, опубликованном сегодня, 1 апреля.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков отметил, что Кисляк общался с Флинном, но это является нормальной практикой и, собственно, работой посла.

Что касается отмены санкций, то Кисляк и Флинн не могли обсуждать эту тему, так как они подобные вопросы не решают.

«Ну, санкции, отмена санкций или введение новых ограничений не могли стать темой этих контактов, поскольку ни посол Кисляк, ни генерал Флинн не уполномочены решать такие вопросы», — сказал Песков.

Глава пресс-службы Кремля подчеркнул, что посол Кисляк является «блестящим дипломатом» и «выполняет свою работу на 100%». При этом Песков добавил, что, конечно же, Кисляк никакой не шпион.

«Это очень искаженное восприятие работы посла, что каждый контакт с послом РФ потенциально опасен и потенциально может привести к вмешательству во внутренние дела», — сказал пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что общение с российским послом или представителями РФ в той или иной области не означает вмешательства во внутренние дела США.

Напомним, после того, как Трамп стал президентом США, проигравшая выборы Демократическая партия начала кампанию по дискредитации нового президента и его команды. Одним из инструментов этой кампании стала фигура российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка.

СМИ, подконтрольные демократам, раздули истерию вокруг фигуры посла, голословно обвинив его в вербовке шпионов. Все члены команды Трампа, которые хоть как-то взаимодействовали с Кисляком подверглись необоснованным обвинениям в «работе на русских» и всяческим нападкам. Первой жертвой этой кампании стал генерал Флинн, который был вынужден уйти в отставку из-за того, что недостаточно детально передал вице-президенту Майклу Пенсу свой разговор с Кисляком.