Правительство будет стимулировать привлечение инвестиций в курорты
Москва, 1 апреля, 2017, 08:15 — ИА Регнум.
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил план стимулирования привлечения частных инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса России. Соответствующий документ опубликован сегодня, 1 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ предполагает создание создание межведомственной рабочей группы по развитию санаторно-курортного комплекса России. Кроме того, будет проведен анализ эффективности использования объектов санаторно-курортного комплекса и действующих инструментов софинансирования реализуемых проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП), а также концессионных соглашений.
План стимулирования привлечения частных инвестиций предусматривает разработку критериев объектов санаторно-курортного комплекса России для реализации проектов ГЧП, определение регионов для запуска пилотных проектов по реконструкции этих объектов.
До 25 ноября 2017 года Министерства здравоохранения и финансов, а также Росимущество должны представить в Министервто экономического развития информацию о ходе реализации мероприятий данного плана.
До 15 декабря 2017 года Минэкономразвития должен представить соответствующий отчет в правительство России.
Ожидается, что данное решение создаст условия для привлечения частных инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса России.