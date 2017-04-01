Москва, 1 апреля, 2017, 08:15 — ИА Регнум.



Белопольский. Б. В сберкассе деньги накопила, путевку на курорт купила. 1950

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил план стимулирования привлечения частных инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса России. Соответствующий документ опубликован сегодня, 1 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предполагает создание создание межведомственной рабочей группы по развитию санаторно-курортного комплекса России. Кроме того, будет проведен анализ эффективности использования объектов санаторно-курортного комплекса и действующих инструментов софинансирования реализуемых проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП), а также концессионных соглашений.

План стимулирования привлечения частных инвестиций предусматривает разработку критериев объектов санаторно-курортного комплекса России для реализации проектов ГЧП, определение регионов для запуска пилотных проектов по реконструкции этих объектов.

До 25 ноября 2017 года Министерства здравоохранения и финансов, а также Росимущество должны представить в Министервто экономического развития информацию о ходе реализации мероприятий данного плана.

До 15 декабря 2017 года Минэкономразвития должен представить соответствующий отчет в правительство России.

Ожидается, что данное решение создаст условия для привлечения частных инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса России.