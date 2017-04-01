Прага, 1 апреля, 2017, 07:39 — ИА Регнум.



lonaug Twitter

Министерство иностранных дел Чехии отзывает посла этой страны в Швейцарии и Лихтенштейне Карела Борвука без объяснения каких-либо причин. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщают чешские СМИ.

Сам посол заявил, что его отзывают из-за действий его жены в сети микроблогов Twitter.

«Без каких-либо доводов я был извещён о том, что должен покинуть свой пост. В личной переписке с министром мне было указано на то, что я не могу укротить свою жену и её коммуникацию в социальных сетях. И это стало доводом для моего моментального освобождения от должности», — заявил Борвука журналистам.

Оказывается, супруга Борвука — Алена является активным деятелем Чешской социал-демократической партии и в последнее время очень часто критиковала своих коллег, а также других политиков и журналистов через свой Twitter. Но посол справедливо указывает, что Алена Борвука не является работником МИД Чехии и как частное лицо имеет право на выражение своего мнения в сети.

Пресс-секретарь МИД Чехии подтвердил информацию об отзыве посла Борвука, но не уточнила причину.

Официальный представитель чешского внешнеполитического ведомства Михаэла Лагронова отметила, что Борвука переводят согласно закону о государственной службе. «Это возможно сделать в любой момент и без указания доводов», — заявила она.

Стоит отметить, что окончательное решение о переводе Борвука должен принять президент Чехии Милош Земан, который по закону утверждает назначение и освобождение от работы послов в других странах.