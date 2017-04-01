Иркутск, 1 апреля, 2017, 07:30 — ИА Регнум.



Igsha.ru Иркутский аграрный университет имени Ежевского

Руководство Иркутского аграрного университета имени Ежевского, которому Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила прием студентов в связи с выявленными нарушениями, устранило все замечания ведомства и направило в Рособрнадзор отчет. Об этом сегодня, 1 апреля, заявил журналистам исполняющий обязанности ректора вуза Юрий Вашукевич.

Напомним, накануне стало известно, что Рособрнадзор запретил прием студентов сразу в три вуза — Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского (ИрГАУ), Орловский государственный аграрный университет имени Парахина и Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.

Руководство ИрГАУ поспешило назвать эту информацию «противоречивой и выпустило следующее сообщение: «В средствах массовой информации размещена противоречивая информация о мерах, предпринятых Рособрнадзором РФ по отношению к нашему вузу».

При этом в сообщении также признавалось, что действительно Рособрнадзор запретил прием студентов в вуз на основании распоряжения от 24 марта 2017 года №651−07, но при этом подчеркивалось, что эта мера никак не влияет на остальную образовательную деятельность, которая ведется в полном объеме.

Вашукевич напомнил, что запрет на прием студентов — это предупредительная мера, с помощью которой Рособрнадзор напомнил вузам о замечаниях, которые не были вовремя устранены.

Он пояснил, что по результатам проверку Рособрнадзор предписал ИрГАУ скорректировать содержание одной из программ, а также разместить на своем сайте информацию, касающуюся трудоустройства по ряду направлений.

Временно исполняющий обязанности ректора ИрГАУ подчеркнул, что вуз уже выполнил все предписания и 23 марта направил отчет в Рособрнадзор. На рассмотрение этого отчета у ведомства есть месяц.

Руководство вуза уверено, что запрет на прием студентов будет снят и летняя кампания по приему абитуриентов пройдет по плану.