Москва, 1 апреля, 2017, 06:20 — ИА Регнум. Вестибюли нескольких станций Московского метрополитена в выходные дни, 1 и 2 апреля, будут закрыты для пассажиров в связи с проведением ремонтных работ, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Николай Иванов ИА REGNUM Вестибюль станции метро

До открытия метрополитена в понедельник, 3 апреля, закрыты южный вестибюль станции «Нахимовский проспект», южный вестибюль станции «Тушинская», северный вестибюль станции «Сходненская» и западный вестибюль станции «Кузьминки».

На станции «Первомайская» в течение всего дня 1 апреля не будет работать северный вестибюль, а 2 апреля — южный вестибюль станции.

Сообщается, что изменения в режиме работы станций связаны с проведением ремонтных и строительных работ в рамках программы благоустройства.

«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — отметили в пресс-службе.

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