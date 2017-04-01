Москва, 1 апреля, 2017, 05:28 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 31 марта провели четыре гуманитарных акции в сирийских провинциях Алеппо и Деръа. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Picstopin.com Гуманитарная помощь

В населенном пункте Мембидж провинции Алеппо, а также в двух районах города Алеппо жителям было передано 2 тысячи порций горячей пищи, хлеб и вода, а также 500 продовольственных наборов.

Жителям населённого пункта Карфа провинции Деръа передано 350 продовольственных наборов и детские игрушки.

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 4192 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 12,1 тонны.

Кроме этого, при содействии Центра по примирению 31 марта были отправлены четыре гуманитарных конвоя с грузами ООН в населённые пункты Ха Эш-Ших (провинция Дамаск), Эр-Растан (провинция Хомс), Тафас и Эт-Тайба (провинция Деръа).

Российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор было доставлено 20,8 тонны продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.