Москва, 1 апреля, 2017, 05:19 — ИА Регнум. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля 2017 года снижается с $91 до $88,9 за тонну. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.

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Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 апреля понижена с $14,2 до $13,8 за тонну.

Пошлина на прямогонный бензин снижается с $50 до $48,8, на автомобильный бензин — с $27,3 до $26,6 за тонну.

Пошлины на другие светлые нефтепродукты, а также смазочные масла снижаются с $27,3 до $26,6 доллара за тонну, на тёмные нефтепродукты без масел и кокса — с $91 до $88,9 за тонну.

Ведомство также сообщает, что средняя цена на нефть марки Urals на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья за период мониторинг с 15 февраля по 14 марта составила $381,5 за тонну.

Напомним, в середине марта министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в России в ближайшие годы изменится система налогообложения нефтедобывающего сектора. В частности, замена налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) налогом на добавленный доход (НДД) может привести к тому, что к 2022−2025 годам в России будет отменена экспортная пошлина на нефть, так как государство, по мнению Минфина, сможет получать более высокие доходы от НДД.