Вашингтон, 1 апреля, 2017, 05:00 — ИА Регнум. Частная американская компания SpaceX намерена предстоящим летом провести испытательный запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в своём микроблоге в Twitter.

skeeze Запуск ракеты

«Тестовый полёт Falcon Heavy намечен на конец лета», — написал глава SpaceX.

Он также сообщил, что в ходе полёта будет предпринята попытка вернуть верхнюю ступень ракеты для повторного её использования:

«Рассматривается попытка вернуть верхнюю ступень в ходе демонстрационного полёта Falcon Heavy для достижения полной многоразовости. Шансы на успех малы, но, возможно, это стоит того».

Напомним, 31 марта SpaceX впервые осуществила повторный запуск своей ракеты-носителя Falcon 9. Возвращаемая ступень ракеты, в апреле 2016 года использовавшаяся для отправки корабля Dragon с грузом к МКС, на этот раз вывела на орбиту телекоммуникационный спутник SES-10.

Запуск был осуществлён с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. После штатного разделения ступень ракеты успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

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Успехи SpaceX прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который отметил, что и Кремль, и курирующие науку и технологии ведомства внимательно наблюдают за технологическими прорывами в мире.

«Безусловно, наверное, развитие таких технологий будет приниматься во внимание и специалистами нашей космической отрасли», — сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что конкуренция в космической отрасли существует, и она довольно жёсткая, однако российская сторона вправе полагать, что может достойно участвовать в таком соперничестве.