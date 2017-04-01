Луганск, 1 апреля, 2017, 04:24 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС Луганской Народной Республики попали под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины во время тушения пожара в населённом пункте Донецкий. Об этом сообщает «Луганскинформцентр» со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства ЛНР.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Как уточняется, инцидент произошёл 31 марта — ещё до вступления в силу последней договорённости о прекращении огня.

«В 17:45 поступил вызов на тушение пожара в посёлке городского типа Донецкий, горели два дачных дома, летняя кухня и сухая трава. Пожарная бригада выехала на тушение пожара и попала под обстрел, предположительно, из зенитной установки ЗУ-23−2», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате обстрела был нанесён ущерб пожарному оборудованию. Личный состав МЧС не пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, 29 марта в Минске участники Контактной группы по урегулированию конфликта на Украине достигли договорённости о полном соблюдении режима прекращения огня в связи с предстоящими пасхальными праздниками. Данное решение вступило в ночь на 1 апреля.

Читайте также: Порошенко: Я отдал приказ о прекращении огня в Донбассе с 1 апреля