Порошенко отчитался в декларации о пятикратном падении своих доходов
Киев, 1 апреля, 2017, 03:50 — ИА Регнум. Доход президента Украины Петра Порошенко за 2016 год, согласно декларации, составил около 12,3 млн гривен. Соответствующий документ размещён в украинском Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.
Как следует из декларации, 11 902 976 гривен Пётр Порошенко получил в качестве процентов в Международном инвестиционном банке, 26 252 гривны — в результате отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а 366 342 составила его заработная плата.
Согласно документу, в собственности президента Украины находится ряд объектов недвижимости и крупных земельных участков. Среди них — дом под Киевом площадью 1,3 тысячи квадратных метров с участком земли общей площадью около 35 тысяч квадратных метров. Также Порошенко владеет несколькими квартирам и земельными участками в Киеве, квартирой в Виннице, нежилым помещением в Одессе.
Кроме этого, в собственности Петра Порошенко значатся коллекции картин, ювелирные изделия, драгоценные аксессуары и предметы интерьера. Также ему принадлежит автомобиль Mercedes-Benz Vito 2010 года и катер Bayliner 185 BR.
В общей сложности президент Украины задекларировал доходов и имущества на 127 миллионов 295 тысяч 570 гривен.
Отметим, что по сравнению с 2015 годом заботная плата Петра Порошенко выросла в три раза, но доходы в целом сократились в пять раз. Согласно декларации за предыдущий год, президент Украины в 2015 году получил 62,1 млн гривен дохода, из которых заработная плата составила 121 тысячу гривен.