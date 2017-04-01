Киев, 1 апреля, 2017, 03:50 — ИА Регнум. Доход президента Украины Петра Порошенко за 2016 год, согласно декларации, составил около 12,3 млн гривен. Соответствующий документ размещён в украинском Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Как следует из декларации, 11 902 976 гривен Пётр Порошенко получил в качестве процентов в Международном инвестиционном банке, 26 252 гривны — в результате отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а 366 342 составила его заработная плата.

Согласно документу, в собственности президента Украины находится ряд объектов недвижимости и крупных земельных участков. Среди них — дом под Киевом площадью 1,3 тысячи квадратных метров с участком земли общей площадью около 35 тысяч квадратных метров. Также Порошенко владеет несколькими квартирам и земельными участками в Киеве, квартирой в Виннице, нежилым помещением в Одессе.

Кроме этого, в собственности Петра Порошенко значатся коллекции картин, ювелирные изделия, драгоценные аксессуары и предметы интерьера. Также ему принадлежит автомобиль Mercedes-Benz Vito 2010 года и катер Bayliner 185 BR.

В общей сложности президент Украины задекларировал доходов и имущества на 127 миллионов 295 тысяч 570 гривен.

Отметим, что по сравнению с 2015 годом заботная плата Петра Порошенко выросла в три раза, но доходы в целом сократились в пять раз. Согласно декларации за предыдущий год, президент Украины в 2015 году получил 62,1 млн гривен дохода, из которых заработная плата составила 121 тысячу гривен.