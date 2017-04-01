Москва, 1 апреля, 2017, 03:21 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 31 марта российской стороной зафиксировано 11 нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 11 нарушений в провинциях Дамаск (6), Латакия (2), Деръа (2) и Хама (1)», — говорится в документе.

Сообщается, что турецкой частью представительства было зафиксировано 15 нарушений в провинциях Хама, Идлиб, Дамаск, Деръа, Латакия и Хомс, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждено не было.

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В течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписали ещё четыре населённых пункта в провинции Деръа: Карфа, Каммуне, Дейр-эль-Бакт и Алькин. Общее количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1419.

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За сутки правительственные войска Сирии освободили от вооружённых формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) шесть населённых пунктов. В общей сложности сначала текущего года освобождено уже 213 населённых пунктов, под контроль правительства перешло более 3607 квадратных километров территории.

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Напомним, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.

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