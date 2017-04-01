Ростов-на-Дону, 1 апреля, 2017, 03:01 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM

Суд в Ростовской области приговорил к пяти годам лишения свободы начальника ОМВД по Каменскому району Александра Гусарова, признав его виновным в получении взятки в размере 30 тысяч рублей, покушении на мошенничество в крупном размере и побеге из-под стражи. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе судебного процесса было установлено, что глава отдела полиции получил 30 тысяч рублей от руководителя предприятия за непроведение в его отношении проверки.

Когда глава организации стал обвиняемым по уголовному делу, Гусаров убедил предпринимателя передать ему 1,5 млн рублей за помощь в избежании уголовной ответственности, однако тот обратился в правоохранительные органы.

После задержания глава отела МВД совершил побег из-под стражи. Полиция объявила Гусарова в федеральный розыск. Через некоторое время он был пойман и предстал перед судом.

«Приговором суда Гусаров признан виновным в совершении инкриминируемых деяний и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 1,2 млн рублей, с лишением специального звания и правом занимать должности на государственной службе», — сообщили в прокуратуре.

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