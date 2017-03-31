Москва, 1 апреля, 2017, 01:48 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM «Московское центральное кольцо»

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины под колёсами поезда на Московском центральном кольце. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По информации ведомства, трагический инцидент произошёл 31 марта около 19:30 мск возле станции «Ботанический сад».

«Электропоездом был травмирован неизвестный мужчина в возрасте примерно 35 лет, который переходил железнодорожные пути перед приближающимся составом», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. К месту трагедии была направлена следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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