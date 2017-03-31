Киев, 1 апреля, 2017, 01:37 — ИА Регнум.



На Украине с 1 апреля решением Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) вступает в силу новая методика расчёта тарифов на газ, которая приведёт к удорожанию «голубого топлива» для населения, передаёт издание «Лига».

Днём ранее НКРЭКУ приняла решение исключить из тарифов на газ стоимость его транспортировки и распределения и установить отдельный фиксированный платёж за эти услуги. Таким образом, жители Украины теперь будут оплачивать газ по двум тарифам: первый — за получаемое топливо как товар, второй — абонентскую плату на содержание газораспределительных сетей независимо от объёмов потребления.

«Если для больших домохозяйств с газовыми котлами среднегодовой платеж вырастет незначительно, то для украинцев, проживающих в квартирах без счетчиков, цена вырастет в 2−5 раз», — отмечает издание.

Согласно расчётам, учитывающим число украинцев, проживающих в квартирах без счетчиков, серьёзное повышение затрат на газ коснётся около 40% от общего количества бытовых абонентов.

Отмечается, что основная доля прибыли от нововведения достанется газоснабжающим компаниям, 70% которых контролируется структурами Дмитрия Фирташа и его деловыми партнёрами.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе стало известно, что Национальный банк Украины заложил в прогноз инфляции в 2017 году рост цен на природный газ и отопление в октябре.

Однако расчёты НБУ вполне могут не оправдаться, и повышение тарифов на газ может произойти гораздо раньше. Дело в том, что 23 февраля кабинет министров Украины утвердил порядок пересмотра розничных цен на «голубое топливо» для населения и предприятий теплокоммунэнерго, согласно которому первый пересмотр цен может произойти уже в апреле.

Эксперты прогнозируют, что цена на газ и отопление будет формироваться напрямую от стоимости импортируемого топлива. Таким образом, тарифы на газ для населения могут приблизиться к предельному уровню, установленному правительством ещё в мае 2016 года. Тогда было определено, что газ для бытовых потребителей не должен стоить дороже, чем 6,8 тысячи гривен за 1 тысячу кубометров.

Добавим, что с 1 марта на Украине также были в очередной раз повышены тарифы на электроэнергию для населения. Увеличение цен составило в среднем 25% по сравнению с тарифами, действовавшими с 1 сентября 2016 года, и в 3,5 раза в сравнении с апрелем 2015 года, когда НКРЭКУ начала поэтапном повышении стоимости электроэнергии для населения.

Тем временем, по данным Государственной службы статистики Украины, долг украинцев за услуги ЖКХ продолжает расти.