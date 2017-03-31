София, 1 апреля, 2017, 00:43 — ИА Регнум.



European People's Party Бойко Борисов

Одержавшая победу на внеочередных парламентских выборах в Болгарии партия ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») экс-премьера Бойко Борисова начала консультации о формировании коалиции с объединением националистических сил «Объединённые патриоты». 31 марта в штаб-квартире ГЕРБ в Софии представители партий провели первые консультации, которые продолжались около двух часов. Каких-либо официальных заявлений по окончании встречи не последовало.

В переговорах, помимо Бойко Борисова, участвовали члены руководства ГЕРБ Владислав Горанов, Томислав Дончев и Лиляна Павлова. «Объединённых патриотов» представляли лидеры трёх партий, входящих в коалицию — Красимир Каракчанов, Валери Симеонов и Волен Сидеров, передаёт телеканал bTV.

Отметим, ранее высказывались опасения, что «старшие партнёры» Болгарии могут выступить против составления правительства с участием националистических сил, что сделает задачу по формированию парламентского большинства для ГЕРБ ещё более затруднительной. Однако, по информации портала iNews. bg, ссылающегося на источники, Бойко Борисов смог получить «зелёный свет» из Брюсселя, где сочли, что две из трёх партий, входящих в патриотическое объединение, будут готовы поддерживать проевропейский курс страны.

Отмечается, что с критикой членства Болгарии в Европейском союзе и НАТО ранее выступала только партия «Атака» Волена Сидерова, тогда как «ВМРО — Болгарское национальное движение» Карачканова и «Национальный фронт спасения Болгарии» Симеонова поддерживают сохранение единства ЕС.

По неофициальной информации, которую приводят СМИ, «Объединённые патриоты» рассчитывают получить семь постов в новом правительстве — министров обороны, экономики, энергетики, туризма, экологии, культуры и сельского хозяйства. Между тем ГЕРБ твёрдо настроена сохранить за собой должности министров энергетики и экологии. Также появлялась информация, что националисты не хотят вновь видеть Бойко Борисова на посту премьер-министра Болгарии.

Напомним, ранее на этой неделе Центризбирком Болгарии подвёл официальные итоги выборов в Народное собрание, состоявшихся 26 марта. В 240-местном парламенте партия ГЕРБ получила 95 мандатов, «Болгарская социалистическая партия» — 80, «Объединённые патриоты» — 27, протурецкое «Движение за права и свободы» — 26, партия «Воля» миллиардера Веселина Марешки — 12.

Таким образом, возможная коалиция ГЕРБ и «Объединённых патриотов» может получить в парламенте минимальное большинство — 122 из 240 депутатов. Националисты также высказывались за формирование широкой коалиции с участием в ней «Болгарской социалистической партии». Однако социалисты сразу после выборов заявили, что не намерены вести переговоров с ГЕРБ, а в случае если партии Бойко Борисова после получения мандата не удастся сформировать правительство, готовы попытаться составить свою коалицию в парламенте.

Президент Болгарии Румен Радев ранее выразил надежду, что парламентариям удастся сформировать «правительство национальных целей и национального единства».

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