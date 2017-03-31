Махачкала, 1 апреля, 2017, 00:11 — ИА Регнум. Министр МВД по республике Дагестан Абдурашид Магомедов призвал махачкалинцев не верить различным слухам и домыслам о причинах пожара на рынке «Дагэлектромаш» и дождаться выводов следствия. На данный момент, по его словам, рассматриваются все версии и не исключается ни одна. Он поручил провести тщательную проверку.

Рамазан Раджабов ИА REGNUM Пожар на рынке в Махачкале

Ранее поручения проверить и как можно быстрее выяснить точную причину пожара дал вице-премьер правительства Дагестана Рамазан Джафаров.

31 марта после пожара пострадавшие вышли на центральную площадь Махачкалы и потребовали встречи с властями. Часть из них высказывала версию, что пожар мог возникнуть в результате поджога. Предприниматели требовали наказать виновных.

Инициативную группу из нескольких человек принял мэр дагестанской столицы Муса Мусаев. Градоначальник призвал их не делать преждевременные выводы и ждать окончания следственных мероприятий. Со стороны администрации он обещал оказать помощь в рамках закона и компетенции, в том числе предложил юридическую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в Махачкале частично сгорел рынок «Дагэлектромаш», на улице Ирчи Казака. В результате пострадали 33 человека. Все они получили лёгкие ожоги. Жертв нет. Для тушения пожара были привлечены вертолеты.

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