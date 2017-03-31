Минск, 1 апреля, 2017, 00:04 — ИА Регнум.



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Правоохранительные органы Белоруссии 31 марта провели обыски в двух офисах польского телеканала «Белсат», располагающихся в Минске. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала.

Отмечается, что обыски связаны с проверкой по факту незаконного использования «Белсатом» товарного знака. Между тем, руководство СМИ считает, что цель обыска — «парализовать работу» телеканала из-за освещения им акций протеста в Белоруссии.

В ходе обысков из обоих офисов «Белсата» была изъята компьютерная техника. Задержан оператор телеканала Александр Любенчук.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в начале марта в правоохранительные органы поступило заявление от правообладателя товарного знака «Belsat», зарегистрированного гражданином Белоруссии в 2001 году, о систематическом нарушении его исключительных прав на объект интеллектуальной собственности.

«В результате проведённых проверочных мероприятий сотрудниками милиции установлен круг лиц, использующих указанный товарный знак в нарушение статьи 9.21 КоАП Республики Беларусь «Нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности». Для проведения необходимых процессуальных действий по местам их пребывания проведено изъятие аудио‑ и видеотехники, компьютерного оборудования», — говорится в сообщении.

Позднее в Белорусской ассоциации журналистов сообщили, что задержанному оператору Александру Любенчуку предъявлено обвинение в мелком хулиганстве за то, что он якобы нецензурно ругался в отделении милиции. Отмечается, что ближайшие несколько дней сотрудник «Белсата» будет находиться в СИЗО. Суд над ним назначен на утро 3 апреля.

По информации пресс-службы МИД Польши, посол страны в Минске Конрад Павлик «связался с МИД Белоруссии и призвал к немедленному объяснению по этому делу». Официальный представитель внешнеполитического ведомства Польши Якуб Вавжиняк заявил журналистам, что Варшава следит за обновлением информации и находится на связи как с местными дипломатическими службами, так и с руководством телеканала в Минске.

«Белсат» — спутниковый телеканал на белорусском языке, созданный на основании договора МИД Польши и Польского общественного телевидения TVP в апреле 2007 года. Отметим, что канал изначально создавался как рупор западных спецслужб в целях вещания на белорусскую аудиторию. «Белсат» финансируется правительством Польши и известен критическими материалами о ситуации в Белоруссии.

Телеканал не зарегистрирован на территории Белоруссии, его журналисты не имеют аккредитации в МИД республики. В сентябре 2014 года Верховный суд Белоруссии запретил использование товарного знака «Belsat» на территории страны без согласия правообладателя.