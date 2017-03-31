Нью-Дели, 1 апреля, 2017, 00:00 — ИА Регнум. 78% школ индийского штата Орисса не имеют электричества, 31 марта сообщает The Hindu.

Айтен Юран Портрет девочки

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В штате Орисса насчитывается 51 тыс. 94 начальных и средних школ. 40 тыс. 87 из них не имеют электричества. Электричество отсутствует в 78,45% начальных и средних школ.

В округе Маюрбхандж число неэлектрифицированных школ составляет 3 тыс. 349. В округе Ганджам 2 тыс. 83 школы не имеют электричества.

«Комитеты управления школ обычно заботятся о подключении электричества в начальных школах. Если мы говорим о средних школах, для подключения электричества необходимы гранты», — заявил министр образования Индии Деби Прасад Мишра.

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Напомним, в настоящий момент дневная температура в штате Орисса поднялась до 43 градусов Цельсия. Жаркая погода создает сложности для обучения в школах, где отсутствует электричество.