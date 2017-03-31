Москва, 31 марта, 2017, 23:59 — ИА Регнум.



Ян Брейгель Младший. Адам за работой в поле

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин выступил против инициативы о продлении отпусков за переработки. Об этом он заявил журналистам сегодня, 31 марта.

Напомним, ранее депутаты от партии ЛДПР внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект, который предлагает предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день.

«Я не думаю, что сейчас нам нужно говорить о том, что у нас недостаточно отпусков. В трудовом законодательстве в этом плане всё сбалансировано, есть требования к оплате сверхурочных, есть достаточное количество дополнительных отпусков», — заявил Топилин на просьбу прокомментировать инициативу депутатов ЛДПР.

Он отметил, что его ведомство прорабатывало предложение сократить отпуск в сферах, где предусмотрен продолжительный отпуск, компенсировав его денежной выплатой.