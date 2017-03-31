Москва, 31 марта, 2017, 23:38 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы РФ большую часть доходов, полученных в 2016 году, направили на благотворительные цели.

Давид Тенирс Младший. Аллегория милосердия. 1640-е

В частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин направил на благотворительность 31 млн рублей личных средств, получателями которых стали 21 некоммерческая организация, благотворительный фонд, социальные учреждения из шести регионов РФ. Многим из этих организаций Вячеслав Володин оказывал помощь и в прошлом году, — сообщает ТАСС.

Леонид Симановский («Единая Россия») сообщил, что старается перечислять на благотворительность порядка 20% своих доходов. Среди курируемых им учреждений — два детских дома в Самаре и в Москве. «Это материальная помощь, одежда, компьютеры… Сейчас, летом, они собираются возить детей по Волге», — рассказал он. Кроме того, Симановский оказывает помощь фонду Валентины Терешковой, который занимается поддержкой участников и инвалидов боевых действий. «Это протезы, коляски, все, что с этим связано», — отметил он. Одновременно законодатель реализует ряд проектов, связанных с лечением детей.

Григорий Аникеев («Единая Россия») намерен в этом году продолжить реализацию благотворительного проекта, который предполагает работу во Владимирской области двух передвижных медицинских центров. «Это хорошее современное оборудование… За 2016 год в них было бесплатно обследовано порядка 60 тыс. жителей региона, уже порядка 10 тыс. — в этом году», — сообщил он. «Мы планируем, чтобы в сумме за два года были обследованы порядка 100 тыс. человек», — цитирует слова Александра Аникеева ТАСС.

Андрей Скоч («Единая Россия») является президентом благотворительного фонда «Поколение», которому в этом году исполнится 21 год. «Мы покупали автомобили для ветеранов Великой Отечественной войны… Каждый год вручаем автомобили многодетным семьям, за это время было передано более тысячи машин», — отметил он. Помимо этого, фонд «Поколение» выплачивает стипендии студентам, занимается реставрацией мемориалов в Белгородской области, строит медицинские центры, где бесплатно лечат детей из малообеспеченных семей, сообщил единоросс. По его словам, в год расходы «Поколения» на благотворительные цели составляют порядка 15−20 млн долларов.

Владимир Блоцкий (КПРФ) оказывает материальную помощь детским медицинским учреждениям. «Основные направления — медицина, помощь детям, которые имеют заболевания, и им необходимы операции, реабилитации и так далее», — цитирует ТАСС слова парламентария.

Валерий Гартунг («Справедливая Россия») обеспечивает работу фонда, который поддерживает детей погибших шахтеров в городе Копейске.

«Я этим детям на протяжении всей учебы в школе и в институте платил стипендию», — отметил парламентарий, добавив, что с тех пор прошло уже почти 20 лет. Кроме того он помогает детям, которые остались без попечения родителей, а также создал приют для женщин, которые оказались в сложной жизненной ситуации. «На протяжении всей своей деятельности до 50% зарплаты перечисляю на благотворительность», — заключил народный избранник.

Депутат Александр Ремезков («Справедливая Россия») является президентом Федерации спортивных единоборств Краснодарского края, который обеспечивает обучение и тренировки для более чем 2 500 молодых спортсменов.

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