Мехико, 31 марта, 2017, 23:27 — ИА Регнум. Мексиканский апелляционный суд досрочно освободил наркобарона «Дона Нето», 31 марта сообщает Associated Press.

Цитата из х/ф «Пираты ХХ века». реж. Борис Дуров. 1979. СССР Наркобарон

Эрнесто Фонсека Каррилло, известный как «Дон Нето», был осужден в 1985 году за убийство американского агента по борьбе с наркотиками.

В 2016 году «Дон Нето» был освобожден от тюремного заключения и помещен под домашний арест из-за плохого состояния здоровья, ему исполнилось 87 лет.

Постановление апелляционного суда предусматривает освобождение наркоборона из-под домашнего ареста.

Напомним, соучредитель наркокартеля Гвадалахара был признан виновным в похищении, пытках и убийстве агента американского управления по борьбе с наркотиками (DEA) Энрике Камарена.

Суд приговорил «Дона Нето» к 40 годам лишения свободы. Наркобарон получил условно-досрочное освобождение через 32 года после вынесения обвинительного приговора.