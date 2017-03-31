Киев, 31 марта, 2017, 23:22 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечта кабана

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европейская народная партия одобрила разработку резолюции долгосрочного плана поддержки Украины. Об этом он написал сегодня, 31 марта, в своем Facebook.

«Спасибо семье ЕНП (Европейская народная партия, — прим. ИА REGNUM ) за принятие по инициативе наших литовских партнёров очень важной резолюции о разработке долгосрочного плана поддержки Украины, так называемого «Плана Маршалла» для Украины», — пишет Порошенко.

Напомним, Порошенко побывал на саммите крупнейшей партии Евросоюза — ЕНП, который проходил на Мальте.

Там украинский президент отметился несколькими громкими заявлениями, сказав, что Россия строит «альтернативную Европу», а также призвал страны ЕС помочь Украине вернуть Крым и Донбасс.

Кроме того, Порошенко заявил, что в ближайшие дни Украина получит от Евросоюза финансовую помощь на сумму $600 млн.

Украинский президент считает, что ЕНП признала «европейскую перспективу» Украины и готова помогать ей достичь целей по евроинтеграции.