Махачкала, 31 марта, 2017, 23:12 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики против «Платона»

В дагестанском посёлке Манас бойцы Росгвардии и ОМОН окружили и взяли в кольцо протестующих дальнобойщиков, передаёт 31 марта корреспондент ИА REGNUM. По словам участников акции, силовики воспользовались тем, что в пятницу все мужчины пошли на пятничную молитву, и окружили их.

По словам другого участника событий, с обеда трасса была перекрыта, никого не выпускали и не впускали, а позднее на переговоры с бастующими прибыл заместитель председателя правительства Дагестана.

«Сегодня к нам в Манас приезжал Шамиль Исаев. Он обещал нам, что вместе будем искать выход в создавшейся ситуации. Также предложил создать инициативную группу для координации и регулирования совместной работы с властями. Мы, как и прежде, требуем полной отмены «Платона» и пересмотра акцизов на топливо», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM участник забастовки по имени Камал по телефону.

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Как сообщают дальнобойщики, никаких провокаций со стороны силовиков нет, но они остаются там же. Никто из дальнобойщиков также не ушел, а количество бастующих в пригороде Манаса увеличилось до 700 человек. Помимо Манаса, крупные стачки в Дагестане организованы в пригороде Махачкалы, а также близ Хасавюрта, в поселке Первомайское.

Все участники акций против системы «Платон» координируют свои действия друг с другом. Так, к бастующим в Манасе присоединяются дальнобойщики из Буйнакского, Левашинского и других районов республики. Помимо большегрузов, к акции присоединяются и «камазисты».

По данным бастующих, 1 апреля к ним также приедут депутаты Народного собрания Дагестана для переговоров и выработки общего решения по инициативной группе. В управлении Росгвардии по Дагестану ситуацию никак не комментируют.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, дальнобойщики в Дагестане возобновили акции протеста 27 марта. Основным требованием бастующих является полная отмена системы «Платон».

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