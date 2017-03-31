Кито, 31 марта, 2017, 23:06 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Эквадора обнаружили тело американского бизнесмена, которое находилось под фундаментом одного из частных домов, 31 марта сообщает Associated Press.

Pixabay.com Убийство

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Женщина, подозреваемая в причастности к исчезновению Джонатана Чарльза Гилкриста, помогла следствию установить место захоронения американского бизнесмена, говорится в заявлении прокуратуры Эквадора.

Тело 65-летнего Гилкриста обнаружили на глубине двух метров под фундаментом одного из домов города Гуаякиль. Двое жителей дома были задержаны, заявил прокурор Сантьяго Риваденейра.

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Напомним, Гилкрист пропал без вести в январе текущего года. В собственности американского бизнесмена находилась недвижимость, расположенная в разных районах Эквадора.

Гилкрист проживал в районе курорта Салинас, примерно в 80 км к западу от Гуаякиля и в 350 км к юго-западу от Кито, столицы Эквадора.