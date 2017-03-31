Исламабад, 31 марта, 2017, 22:53 — ИА Регнум. В следующем месяце состоится встреча представителей Агентства морской безопасности Пакистана (PMSA) и службой береговой охраны Индии, согласно заявлению МИД Пакистана, 31 марта сообщает The Economic Times.

Laertes Индийские рыбаки

«Встреча между представителями береговой охраны Индии и пакистанского морского агентства пройдет с 16 по 19 апреля 2017 года в Нью-Дели», — заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Исламской Республики Пакистан Нафис Закария.

Ожидается, что стороны обсудят широкий круг вопросов, включая случаи незаконной деятельности рыбаков двух государств.

Напомним, 26 марта правоохранительные органы Пакистана арестовали в территориальных водах Пакистана недалеко от побережья индийского штата Гуджарат более 100 индийских рыбаков, 19 судов были конфискованы.

27 января сотрудники PMSA арестовали 60 индийских рыбаков и конфисковали 10 лодок.

В текущем месяце индийская береговая охрана арестовала девять граждан Пакистана и изъяла рыболовное судно у индийского порта Джейкхау.