Лодейное Поле, Ленинградская область, 31 марта, 2017, 22:18 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил воссоздать дом Петра I на родине российского военно-морского флота в городе Лодейное Поле. Об этом сегодня, 31 марта, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Годфри Неллер. Портрет Петра Первого (фрагмент). 1697

«Лодейное Поле — родина российского военно-морского Балтийского флота. И потому будет правильно, если рядом с памятным знаком, установленном на берегу Свири, будет воссоздан дом Петра I, основавшего здесь Олонецкую верфь», — сказал Александр Дрозденко.

По мнению губернатора, в случае реализации в городе этого проекта, Лодейнопольский район повысит свою туристическую привлекательность и получит новые возможности для развития малого бизнеса.

В настоящий момент в администрации Лодейнопольского района уже разработан эскизный проект восстановления исторического здания, который после доработки будет представлен областному правительству.

История зарождения города Лодейное Поле началась с момента закладки здесь Петром I судостроительной верфи. Строительство верфи Балтийского флота началось в 1702 году на Лодейной пристани в деревне Мокришвице. Судоверфь получила название Олонецкая, так как относилась к Олонецкому уезду. Торжественное открытие верфи состоялось 24 марта 1703 года, в тот же день было заложено девять стапелей.

Всего за 130 лет существования Олонецкой судоверфи было построено около 450 судов. Строительство шло ускоренными темпами, так как в то время Россия воевала со Швецией. Все корабли, которые были построены на Олонецкой верфи, отличились в крупнейших морских сражениях Северной войны и морских путешествиях.

Поселок Мокришвица постепенно разрастался и в 1785 году, по приказу Екатерины II, стал городом Лодейное Поле. К сожалению, в 1820 году верфь была закрыта, в то время набирали мощь верфи в Санкт-Петербурге, и нужда в Олонецкой верфи отпала.