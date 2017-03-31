Москва, 31 марта, 2017, 22:23 — ИА Регнум.



DonkeyHotey Рекс Тиллерсон

Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление государственного секретаря США Рекса Тиллерсона о «российской агрессии». Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД РФ сегодня, 31 марта.

Напомним, ранее сегодня Тиллерсон заявил, что на проходящем сегодня в Брюсселе саммите глав внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО обсуждаются ответные действия на «агрессию России».

На Смоленской площади заявили, что находятся в недоумении от подобного заявления Тиллерсона, сделанного после прошедшего накануне заседания Совета Россия — НАТО.

«С сожалением констатируем, что подобного рода оценки были озвучены на следующий день после заседания Совета Россия — НАТО на уровне постпредов, где, по признанию генсекретаря альянса Йенс Столтенберга, «в открытой и конструктивной обстановке» состоялось содержательное обсуждение по широкому спектру вопросов», — сказано в заявлении МИД РФ.

Напомним, 30 марта в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО на уровне послов. Генсек НАТО назвал встречу «продолжительной и откровенной».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рекс Тиллерсон был награжден орденом Дружбы в 2013 году. В то время он занимал пост главного управляющего компании ExxonMobil.