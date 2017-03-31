Вашингтон, 31 марта, 2017, 22:11 — ИА Регнум. Министерство финансов США ввело санкции против 11 граждан КНДР и северокорейской компании, 31 марта сообщает Reuters.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг КНДР

«Сегодняшние санкции направлены на разрушение структур, которые правительство Северной Кореи использует для финансирования своей ядерной и ракетной программы…», — заявил министр финансов США Стивен Мнухин.

«Я настоятельно призываю наших партнеров и союзников принять аналогичные меры для ограничения финансирования (ядерной программы КНДР — ИА REGNUM )», — добавил Мнухин.

В заявлении министерства финансов США указано, что лица, в отношении которых были введены санкции, являлись агентами правительства КНДР, работавшие в России, Китае, Вьетнаме и Кубе.

Напомним, ранее власти КНДР заявили, что вскоре создадут межконтинентальную баллистическую ракету, способную достигнуть США. В ответ на подобную политику КНДР мировое сообщество в лице постоянных членов СБ ООН подвергает страну санкциям.

28 марта на аналитическом портале 38 North появилась информация о том, что КНДР находятся на финальной стадии подготовки шестых ядерных испытаний. Исследователи 38 North ссылались на спутниковые снимки полигона Пангири (Punggye-ri) в провинции Хамген-Пукто на севере КНДР.