Степанакерт, 31 марта, 2017, 21:55 — ИА Регнум. Руководитель экспедиции, заместитель директора госпредприятия «Служба по сохранению исторической среды», кандидат исторических наук Нжде Еранян отметил, что раскопки займут 20−25 дней. Об этом сообщает «Aрцахпресс».

Г. Шуши, Республика Арцах

«Эта мечеть была построена в Шуши в 1883-ем году по проекту иранского архитектора Карбели сефи Хана. В советское время мечеть была превращена в историко-краеведческий музей. Исследования позволят вернее провести восстановление памятника. В результате раскопок удастся составить ясную картину исторической среды мечети», — сказал Н. Еранян, заметив, что о бережном отношении арцахцев к сохранению историко-культурного наследия, независимо от конфессиональной принадлежности, свидетельствует тот факт, что мечеть один раз уже была восстановлена.

Проект по реставрации мечети осуществляется на средства фонда «Возрождение восточного исторического наследия».