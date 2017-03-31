Брюссель, 31 марта, 2017, 21:54 — ИА Регнум.



NASA Крым

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что его страна не снимет санкции с Российской Федерации до тех пор, пока Крым не станет украинским полуостровом. Об этом сегодня, 31 марта, сообщает CNN.

Тиллерсон во время своего выступления на саммите глав МИД стран — членов военного блока НАТО в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс и США будут и дальше оказывать поддержку Украине.

«Как мы неоднократно повторяли на каждой министерской (встрече) и саммите с тех пор, как Россия начала кампанию агрессии против Украины, союзники НАТО твердо поддерживают украинский суверенитет и территориальную целостность», — сказал Тиллерсон.

Также он подчеркнул, что Вашингтон и дальше будет продолжать требовать от Москвы «выполнения Минских соглашений».

Напомним, Госдепартамент и раньше заявлял, что санкции против России из-за Крыма не будут сняты до тех пор, пока полуостров не станет украинским.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года в Крыму прошел референдум о самоопределении полуострова. Подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за выход из состава Украины и возвращение в состав России. Тем не менее Запад называет это «аннексией».