Мадрид, 31 марта, 2017, 21:40 — ИА Регнум.

«Майкл Флинн согласился дать показания по делу о контактах с Россией во время предвыборной кампании Дональда Трампа. Однако нет никакой ясности в том, что именно он собирается рассказать следователям ФБР», — размышляет издание.

Gage Skidmore Майкл Флинн (в центре)

«Тот факт, что он запросил в обмен на откровенность полный иммунитет от дальнейших расспросов, говорит не только о том, что ему есть что сказать, но и о том, что он не хочет быть задерганным впоследствии разного уровня организациями, имеющими право устраивать допросы. Разумный человек подвергать себя допросу в высшей степени политизированном деле «охоты на ведьм» без гарантий того, что от него потом отстанут, не будет. Вполне возможно, что отставной генерал, 33 года верой и правдой отслуживший своей стране, пошел на контакт лишь для того, чтобы отвести от себя намеки на обвинения в государственной измене», — заключает газета

Авторы редакционной статьи не уверены в том, что нет оснований полагать, что Флинн «выложит информацию, подтверждающую вмешательство Кремля в американские выборы», зато есть уверенность, что он намерен отвести от себя все подозрения раз и навсегда.

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