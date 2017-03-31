Степанакерт, 31 марта, 2017, 21:45 — ИА Регнум.

Говоря о необходимости принятия данного законопроекта, председатель постоянной комиссии НС НКР по здравоохранению и социальным вопросам Арам Григорян отметил, что разработка проекта направлена на повышение рождаемости с использованием вспомогательных технологий, предотвращение необоснованных случаев искусственного прерывания беременности и обеспечение доступа социально наиболее уязвимых слоев населения к медицинской помощи и услугам. Об этом сообщает «Aрцахпресс».

Иван Шилов ИА REGNUM

«В соответствии с вышеупомянутыми поправками Кодексом об административных правонарушениях НКР установлена административная ответственность за нарушение дозволенного законом порядка искусственного прерывания беременности, то есть за так называемые селективные аборты, что поможет восстановить соотношение рождающихся мальчиков и девочек.

Из-за искусственного вмешательства и выбора пола нарушается биологическое равновесие между полами — рождается больше мальчиков и уменьшается число рожденных девочек. Во всех странах аборт разрешается до 12-й недели беременности», — сказал Григорян, отметив, что новым законом предотвращаются необоснованные аборты.