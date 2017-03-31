Вашингтон, 31 марта, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Исследователи из США приступили к проведению второй фазы тестирования вакцины против вируса Зика, 31 марта сообщает Reuters.

Yasser Alghofily Вирусолог

Вакцина против вируса Зика прошла первоначальные тесты на безопасность, в настоящий момент проходит вторая фаза испытаний, которые должны выявить эффективность лекарственного средства. Данные испытания предполагают два этапа.

На первом этапе исследователи должны оценить способность вакцины к стимулированию иммунной системы к выработке антител для борьбы с вирусом Зика. В ходе исследования также будет определена оптимальная доза.

На втором этапе, который начнется в июле текущего года, исследователи выяснят, способна ли вакцина предотвратить заражение вирусом Зика.

Ожидается, что испытания вакцины будут завершены к 2019 году. Правительство США уже проводит переговоры с фармацевтическими компаниями, которые могли бы выделить финансовые средства для проведения заключительного этапа испытаний и начала производства разработанной вакцины.

Напомним, вирус Зика, широкое распространение которого в тропических странах отмечается с 2015 года, наиболее опасен для беременных: у женщин, во время беременности переболевших лихорадкой Зика, высок риск рождения ребенка с микроцефалией — аномально малым размером головы.