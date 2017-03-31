Москва, 31 марта, 2017, 21:28 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

В связи с распространяющимися в интернете призывами к организации протестных акций в центре Москвы 2 апреля ГУ МВД России по Москве отмечает, что в мэрию столицы не было подано ни одной заявки на подобное массовое мероприятие в этот день.

«Более того, сами якобы организаторы данного мероприятия, которым приписывается эта инициатива, отвергают в ней свое участие», — уточняют в ГУ МВД России по Москве.

«В связи с этим ГУ МВД России по Москве предупреждает, что проведение такой акции несанкционировано. Органы правопорядка предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Москве.