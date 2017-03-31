Ереван, 31 марта, 2017, 21:12 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян призвал сегодня, 31 марта, чтобы все наблюдательские миссии продемонстрировали уравновешенный, беспристрастный подход и сформировали свою оценку на основании собственных наблюдений и достоверной информации. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителем краткосрочной наблюдательской миссии ОБСЕ на предстоящих 2 апреля в РА парламентских выборах Игнасио Санчесом Амора и возглавляемой им делегацией.

President.am Серж Сарсгян и руководитель краткосрочной наблюдательской миссии ОБСЕ Игнасио Санчес Амора

Президент страны подчеркнул важное значение и высоко оценил роль наблюдательских миссий ОБСЕ в избирательном процессе в Армении, в том числе, в деле непрерывного улучшения и развития избирательной системы, а также оказанную Армении в течение прошедших двадцати пяти лет помощь, сообщает пресс-служба президента Армении.

Серж Саргсян с удовлетворением констатировал, что для наблюдения за намеченными на 2 апреля выборами в Национальное Собрание РА парламентская ассамблея ОБСЕ и ОБСЕ/БДИПЧ представили единую сильную команду, которой руководит и которую координирует известный своими принципиальными позициями, опытный и искушённый политический деятель, господин Игнасио Санчес Амор.

По убеждению Саргсяна, проделанная объёмная работа позволяет утверждать, что существуют все предпосылки: политическая воля, законодательное регулирование, технические возможности, чтобы провести в Армении хорошие выборы, и власти в рамках своих полномочий будут делать всё возможное, чтобы претворить это в реальность.

Отметив, что выборы, естественно, предполагают конкуренцию, и, как в любой конкурентной борьбе, на выборах также, чтобы занять призовое место многие из участников, подчас, могут поддаться на разные, в том числе, неприемлемые, искушения, президент в этом контексте счёл чрезвычайно важным, чтобы все наблюдательские миссии продемонстрировали уравновешенный, беспристрастный подход и сформировали свою оценку на основании собственных наблюдений и достоверной информации. Президент Саргсян отметил, что власти Армении проявили готовность всячески помогать всем наблюдательским миссиям в выполнении их профессиональной работы, в том числе, в день выборов и после него.

Специальный координатор и руководитель краткосрочной наблюдательской миссии ОБСЕ Игнасио Санчес Амор заверил, что в их работе не будет никакого профессионального отклонения, и ОБСЕ/БДИПЧ как самая опытная организация Европы в деле наблюдения за избирательными процессами, которая более месяца, как находится в Армении и проделала большую экспертную работу в направлении оценки ситуации, продолжит с прежним высоким профессиональным качеством и добросовестностью выполнять свою миссию.

Руководитель наблюдательской миссии выразил удовлетворение, что правительство Армении к процессу наблюдения за выборами привлекло большое число, порядка 30 тысяч представителей местных общественных организаций, в составе которых многочисленные зарубежные граждане. Он в то же время подчеркнул важность того, чтобы все миссии подходили к своей работе ответственным образом, проявляя высокий профессиональный подход.

Между тем руководитель программ антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл» Варужан Октанян считает, что есть серьезнейшие основания говорить о том, что голосование на выборах в Национальное собрание 2 апреля не будет проходить нормально.

«Говоря «выборы», мы не должны понимать лишь день 2 апреля, 2 апреля — это не выборы, это лишь день голосования. Если взять официальный день начала всего процесса выборов — 5 марта, это процесс начался даже раньше этого дня, и за этот период мы увидели такие явления, как неравные условия, злоупотребление административным ресурсом, насилие, списки, что так и не было пресечено, потому что закон этого не позволяет. Все это уже дает серьезнейшие основания говорить о том, что голосование также не будет проходить нормально», — сказал Октанян.

«Транспаренси интернешнл» наряду с некоторыми другими неправительственными организациями создали инициативу «Гражданин наблюдатель», которая получила от ЕС около 400 тыс. евро для наблюдательской миссии на парламентских выборах. По заявлению представителей инициативы, их наблюдатели будут работать на 75% избирательных участков по всей Армении. В число наблюдателей входят также всемирно известный рок-музыкант Серж Танкян и кинорежиссёр Атом Эгоян.

Любопытно, что наблюдательская миссия СНГ на парламентских выборах в Армении до сих пор не зафиксировала никаких нарушений. Впрочем, даже во время самых скандальных выборов в Армении, например, в 2008 году, наблюдатели от СНГ не замечали ничего противозаконного.