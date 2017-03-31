Вильнюс, 31 марта, 2017, 21:20 — ИА Регнум. На прошедшем сегодня, 31 марта, собрании кредиторов «Дворца профсоюзов» в Вильнюсе решено признать управляющую им компанию VIPC Vilnius обанкротившейся и всё имущество компании продать на аукционе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimapia.org «Дворец профсоюзов» в Вильнюсе

Руководящий процедурой администратор банкрота Стасис Пошкус информировал кредиторов о том, что уже обратился в суд в связи с возмещением ущерба, нанесенного предприятию.

«Кредиторы единодушно договорились по поводу банкрота и продажи имущества компании. VIPC Vilnius еще в прошлом году публично объявило, что не может гарантировать, что инвестиции кредиторов будут защищены от дальнейших убытков, поэтому в этой ситуации банкрот был единственным логичным шагом», — сказал Пошкус.

По словам администратора банкрота, планируется отдать всё имущество компании в одни руки, начальная сумма на аукционе будет чуть более 11,5 млн евро.

В заявлении о возмещении ущерба, которое было представлено Вильнюсскому административному суду на этой неделе, утверждается, что Вильнюсское самоуправление и Литовское государство «нечестно осуществляли и затягивали переговоры и приняли административные решения относительно «Дворца профсоюзов», в связи с чем компания VIPC Vilnius понесла ущерб в размере 302 996,45 евро».

Инвесторы, которые приобрели «Дворец профсоюзов», вместе со столичным самоуправлением и Союзом архитекторов Литвы еще в 2008 году объявили архитектурный конкурс на приспособление здания к современным потребностям. В ходе конкурса был выбран лучший проект, согласно которому дворец до сих пор должен приводиться в порядок.

Но почти за 10 лет компании VIPC Vilnius так и не удалось получить разрешения, необходимые для приведения здания в порядок.

«За этот период администрация Вильнюсского самоуправления постоянно медлила с выдачей документов, необходимых для приведения здания в порядок», — объясняют обанкротившееся собственники.

По словам Пошкуса, самоуправление отправляло компании противоречащие друг другу письма. Например, письменно требовало присматривать за зданием и немедленно предпринять меры, чтобы оно было реконструировано, но между тем запрещало реконструкцию и капитальный ремонт здания, мотивируя это тем, что оно должно быть признано исключительной собственностью государства.

Городская администрация также пыталась выменять «Дворец профсоюзов» на другую недвижимость, но так и не сделала этого, объясняют в VIPC Vilnius.